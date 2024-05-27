«Хорошо, что не медведи»: дикие кабаны вышли к людям в Тогучинском районе Новосибирской области

Сибирячка встретилась с кабанами лицом к лицу, ей пришлось застыть и не шевелиться.

Жительница деревни Налётиха Тогучинского района, где проживает меньше 100 человек, поделилась 40-секундным видеороликом в группе «Тогучинская газета» Вконтакте. Сибирячка запечатлела шесть диких кабанов, которых встретила на сельской дороге. Женщина отправилась проведать коров, но наткнулась на других животных. Сибирячке пришлось застыть на месте, чтобы не привлекать внимания к кабанам. Она также отметила, что животные чувствуют себя комфортно, ведь их никто не трогает.

«На меня идут они. Я-то стою, не шевелюсь. Вот такие кабаны дикие у нас ходят в деревне. Я пошла коров посмотреть, а они шлындают. Дикие кабаны, хорошо, что не медведи. Они гуляют, радостные такие, никто у нас их не стреляет, потому что нельзя. Так вот и живём, в дикой природе», — призналась сибирячка.

Пользователи сети высказали слова восторга в адрес видеоролика.

«Как здорово, когда человек и животное живут на одной территории и прекрасно ладят друг с другом», — говорят подписчики.