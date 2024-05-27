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общество

Из Новосибирска депутаты отправили 13-й груз с гуманитарной помощью в зону СВО

Фото: скриншот видео

В зону специальной военной операции депутаты Новосибирска отправили 13-й груз с гуманитарной помощью.

Благодаря поддержке депутатов из фракции «Единая Россия» и фонда «Общее дело» 24 мая в Новосибирске сформировали гуманитарный груз для отправки в зону специальной военной операции.

Как сообщил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, первую машину с грузом отправили еще 1 марта 2022 года для жителей ДНР и ЛНР, а сейчас на территорию СВО отправили уже 13-ый по счету гуманитарный конвой.

Сейчас депутаты собрали 168 коробок с гуманитарной помощью.

Напомним, что новосибирские бойцы СВО поделились кадром с новым талисманом с позывным Черепаха.

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Валерия Митрохина
Журналист

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