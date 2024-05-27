Неравнодушные новосибирцы спасают унесенных ветром бельчат

Жители Новосибирска активно помогают маленьким бельчатам, которых находят на улицах города.

Из-за сильного ветра детеныши часто выпадают из гнезд, и неравнодушные люди не оставляют их без помощи. Одиннадцать таких малышей за последнюю неделю были доставлены в Центр реабилитации диких животных. Об этом пишет VN.ru.

Волонтер Алиса Богомолова отмечает, что возраст бельчат, поступивших к ней, составляет от 14 до 40 дней. Они очень голодные и требуют постоянного ухода. Бельчата чаще всего привозят из районов Заельцовского, Первомайского и Академгородка.

Маленькие бельчата, как и любые младенцы, едят и спят, пока не смогут самостоятельно обеспечивать себя. После того, как они вырастут и смогут выживать в дикой природе, их вернут обратно в естественную среду обитания. В этом году количество бельчат, которых находят и помогают, немного выше, чем в прошлом году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заблудившийся китайский турист пришёл на архитектурный субботник.