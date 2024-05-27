В Новосибирске заблудившийся китайский турист пришёл на архитектурный субботник

В воскресенье, 26 мая, в Бугринском микрорайоне Новосибирска прошёл первый архитектурный субботник – его участники кроме 50 пакетов мусора обнаружили коллекцию виниловых пластинок. А под конец к активистам вышел и заблудившийся турист из КНР.

В Новосибирске на месте первого поселения в левобережной части города уже 30 лет откапывают артефакты – то монеты с 300-летней историей, то дореволюционный комод или фотографию найдут. В Буграх открыли даже собственный музей, чтобы рассказывать свою историю школьникам.

Впервые здесь решили провести субботник под эгидой новосибирского Союза архитекторов. В воскресенье, 26 мая, в полдень, с десяток активистов пришли с граблями и тележками для уборки исторических руин.

Сейчас на этом месте красуются остатки каменного фундамента, но ещё в конце 19 – начале 20 веков здесь было здание первого в Новосибирске пивоваренного завода, который назывался «Конкурент». Старожилы Бугров надеются сохранить хотя бы остатки исторических руин.

«В общей сложности собрали где-то около 50 мешков хлама. В основном это был бытовой мусор, попадался и строительный, не относящийся к годам постройки данного сооружения,

— рассказал председатель "Бугринского Комитета" Антон Нелидов. – Из интересного и самого старого – попались виниловые пластинки годов 80-х».

Как говорит житель Бугров, следующий этап архитектурного субботника – зачистка фундамента. Это необходимо для сохранения исторической бутовокаменной кладки. При более основательном подходе активисты надеются найти и более ценные артефакты.

Не обошёлся архитектурный субботник и без курьёзного случая. В разгар уборочной кампании к компании волонтёров подошёл заблудившийся иностранный турист.

«В лесу к нам подошёл иностранный турист из КНР. Он заблудился и искал выход к ЛДС по 2GIS. Он подошёл к нам, и мы с ним пообщались жестами. Мужчина по-русски не говорил, а мы на английском,

– продолжает Антон. – Но с помощью переводчика мы ему объяснили, куда он попал, и что за исторические руины перед ним. А на память мы с корейским другом сфотографировались».

Как считает председатель общественной организации «Бугринский комитет», в дальнейшем подобные субботники будут проводиться чаще. И иностранным туристам здесь всегда рады – китайца история Бугров также заинтересовала.