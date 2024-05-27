Новосибирский суд отправил двух наркоторговцев в колонию строгого режима

В Новосибирске были задержаны наркоторговцы.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Ленинский районный суд Новосибирска приговорил двух наркоторговцев к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за распространение наркотиков.

Как уточняет ведомство, задержанные в прошлом году приобрели наркотики и должны были их спрятать, но совершить содеянное им не удалось, так как мужчин успели задержать сотрудники полиции.

“Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору)”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.