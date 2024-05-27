Новосибирский суд вынес приговор мужчине за ложные сообщения о терактах

Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу против жителя Новосибирска Владимира Сергеева, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Согласно материалам дела, 6 мая прошлого года Сергеев позвонил на телефон оператора службы «02» и заявил, что под мостом в Новосибирске спрятаны гранатометы, которые он планирует использовать для взрыва во время Парада Победы 9 мая 2023 года. Также 12 июля того же года он сообщил на тот же номер о планируемом взрыве Новосибирской ГЭС.

Суд признал Сергеева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

По эпизоду с ложным сообщением о взрыве Парада Победы суд признал Сергеева невиновным из-за отсутствия состава преступления в его действиях.

Свидетель рассказал, что Сергеев позвонил с требованием вернуть ему сына из детдома, иначе он устроит взрыв на параде.

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