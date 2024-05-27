В Новосибирске женщина приревновала мужа к продавщице и закидала ее конфетами

В Новосибирске женщина приревновала мужа к продавщице.

Женщина, узнав о возможной неверности супруга, устроила погром в магазине, где работала его предполагаемая любовница. Об этом сообщили в паблике агентства безопасности «Гвардия».

Женщина сначала напала на работницу магазина, а затем начала бросать в неё шоколадные батончики. В процессе инцидента были сорваны плакаты и повреждена касса магазина. Прибывшие на место происшествия бойцы группы быстрого реагирования задержали нарушительницу.

Задержанная женщина оказалась трезвой. После беседы с представителями безопасности её отпустили домой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска выступили против размещения мигрантов в общежитии.