сегодня
27 мая, 20:36
пробки
3/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 88.68 | eur 96.30
сегодня
27 мая, 20:36
пробки
3/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 88.68 | eur 96.30
сегодня 19:00
общество

В Новосибирске женщина приревновала мужа к продавщице и закидала ее конфетами

Фото: агентство безопасности «Гвардия»

В Новосибирске женщина приревновала мужа к продавщице.

Женщина, узнав о возможной неверности супруга, устроила погром в магазине, где работала его предполагаемая любовница. Об этом сообщили в паблике агентства безопасности «Гвардия».

Женщина сначала напала на работницу магазина, а затем начала бросать в неё шоколадные батончики. В процессе инцидента были сорваны плакаты и повреждена касса магазина. Прибывшие на место происшествия бойцы группы быстрого реагирования задержали нарушительницу.

Задержанная женщина оказалась трезвой. После беседы с представителями безопасности её отпустили домой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска выступили против размещения мигрантов в общежитии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в