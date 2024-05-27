Жители Новосибирска выступили против размещения мигрантов в общежитии

В Октябрьском районе Новосибирска жители выступили против размещения мигрантов в местном общежитии.

Хозяин здания на улице 40 лет Октября переоборудовал его в хостел для иностранных специалистов. Это вызвало недовольство среди местных жителей. Об этом пишет Infopro54.

Несколько автобусов привезли в общежитие мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, предположительно из Таджикистана и Узбекистана. Местные жители заметили, что общежитие опустело перед заселением мигрантов, и начался ремонт.

По словам жителей, мигранты закупили алкоголь и шумели в районе. Полиция не реагировала на вызовы, что побудило жителей объединиться и выяснять причины произошедшего.

Оказалось, что мигранты наняты для строительства объекта в Академгородке турецкой компанией. Местные жители обеспокоены их присутствием и безопасностью в районе. Они собирают подписи для обращения к властям города и области, чтобы переселить мигрантов.

Владелец общежития Александр заверил, что все мигранты официально трудоустроены и проживают законно. Он обещал установить забор и снабдить жильцов необходимыми продуктами, чтобы минимизировать вечерние выходы.

Жители настаивают на переселении мигрантов за город или на территорию стройки и готовятся к видеообращению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирскую область за неделю покинули почти 6 тысяч мигрантов.