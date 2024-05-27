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общество

Новосибирцы вновь пожаловались на нелегальную торговлю на Хилокской

Фото: социальные сети / ВКонтакте

В Новосибирске были замечены мигранты, которые продолжили продавать на Хилокской.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!” местные жители пожаловались на мигрантов, которые вновь начали заниматься торговлей овощей и фруктов на Хилокской.

Горожане напомнили, что еще месяц назад после проверки прокуратуры Новосибирской области нелегальная торговля была приостановлена, однако мигранты решили по собственному желанию вновь продолжить свою деятельность.

“Убрали ярмарки, только вздохнули спокойно, как вот они, снова торгуют”, — написали в социальной сети.

Напомним, что недавно жители Новосибирска обнаружили головы рогатого скота на Хилокской.

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Валерия Митрохина
Журналист

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