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общество проиcшествия

Падение дрона на АЗС, есть жертвы. Что известно о трагедии в Орловской области

Стали известны подробности падения дрона в Орловской области.

По данным РИА Новости, сегодня ночью беспилотный летательный аппарат упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области.

В результате погиб водитель пожарной части и еще три человека пострадали. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Если вам что-либо известно о происшествии, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм по номеру: WhatsApp +7 (951) 377-76-35.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что из-за обстрела ВСУ в Белгороде обрушился подъезд жилого дома.

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Валерия Митрохина
Журналист

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