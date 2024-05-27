Падение дрона на АЗС, есть жертвы. Что известно о трагедии в Орловской области

Стали известны подробности падения дрона в Орловской области.

По данным РИА Новости, сегодня ночью беспилотный летательный аппарат упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области.

В результате погиб водитель пожарной части и еще три человека пострадали. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

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