«Пацаны с Новосибирска не поймут»: рэпер Дава поразил поклонников странным образом

Новосибирский блогер и экс-возлюбленный Бузовой был вынужден нарядиться в костюм дракона, держать на себе голову животного весом около десяти килограммов.

Новосибирский рэпер Дава (настоящее имя Давид Манукян) продолжает участие в шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Блогер проходит испытание вместе с двоюродным братом Арманом, до финала проекта — остались считанные шаги. В шоу остались четыре команды, среди которых — Дава и Арман.

Минувший выпуск от 26 мая был богат на события. В одном из испытаний братьям предстояло нарядиться в костюм дракона (Дава был головой, арман — туловищем) и пройти пять кругов в танце.

«Наденьте костюмы дракона, продемонстрируйте танец в этом костюме. Кто хвост, а кто голова в вашей паре решайте», — зачитали звезды задание.

Дава сразу сказал на камеру:

«Пацаны с Новосибирска не поймут. Реально. Я когда начал первый круг проходить, понял, что это нереально сложно. Я начал приседать, потом понял, что надо еще танцевать. Нужно постоянно выполнять. действия. Вот эта голова весила килограммов пять-десять. Эта дорога не заканчивалась. Мы все идем и идем, идем и идем. Я смотрю через эту маску, а мы почти не сдвинулись. Половину еще даже не прошли», — сумбурно делился шоумен на камеру.

Преодолев один круг Дава лег на землю, признавшись, что не может идти дальше. Это крайне тяжело. В какой-то момент собрался и вместе с братом пошел дальше.

«На характере. Просто на характере двигались. Это дракон... Я думаю, что он будет мне сниться еще ни один вечер», — подчеркнул Дава.

Братья смогли справиться с испытанием проявив мужество и волю к победе.