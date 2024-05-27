Под Новосибирском медведь напал на коров и задрал их

Новосибирское министерство природных ресурсов выдало разрешение на отстрел зверя.

В Каргатском районе Новосибирской области медведь напал на двух коров.

По словам местного фермера, нападение произошло 21 мая возле деревни Натальинка. Учитывая опасность пребывания хищника вблизи населенных пунктов, региональное министерство природных ресурсов выдало разрешение на отстрел медведя.

Специалисты обнаружили и уничтожили медведя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что природнадзор Югры предупредил жителей о пробуждении медведей.