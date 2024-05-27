Режим ЧС могут ввести в Новосибирской области из-за сильных дождей

Из-за обильных дождей в регионе могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

В ходе оперативного совещания в правительстве заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отметил, что в регионе могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с дождями, которые продлятся всю неделю.

Данные погодные условия могут плохо сказаться во время посева.

«Затяжные дожди оказали очень негативное влияние. Суточная выработка у нас снизилась до 40-60 тысяч гектаров», — сообщил Андрей Шинделов.

Напомним, что дожди и заморозки ожидаются в Новосибирске всю неделю.