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общество проиcшествия

В Новосибирске обнаружили мертвую 17-летнюю девушку

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Тело было найдено 22 мая в квартире на улице Лесосечной.

В Новосибирске, в Нижней Ельцовке, обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на улице Лесосечной.

Представители Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области подтвердили эту информацию. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Тело девушки было обнаружено в среду, 22 мая. Подробности ее смерти выяснят в ходе следствия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пенсионерка приехала в Новосибирск, чтобы обмануть пожилую женщину.

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Игорь Кириченко
Журналист

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