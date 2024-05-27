В Новосибирске обнаружили мертвую 17-летнюю девушку

Тело было найдено 22 мая в квартире на улице Лесосечной.
В Новосибирске, в Нижней Ельцовке, обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на улице Лесосечной.
Представители Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области подтвердили эту информацию. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Тело девушки было обнаружено в среду, 22 мая. Подробности ее смерти выяснят в ходе следствия.
Ранее Сиб.фм сообщал, что пенсионерка приехала в Новосибирск, чтобы обмануть пожилую женщину.