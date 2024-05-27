В Новосибирске открылась гостиница бывшего депутата Госдумы

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Автогенной появилась новая гостиница со встроенной автостоянкой.

Разрешение на строительство было выдано в декабре 2021 года. Ввод в эксплуатацию состоялся 23 мая 2024 года.

Мэрия Новосибирска утвердила ввод гостиницы в эксплуатацию. Соответствующее разрешение опубликовано на сайте городской администрации.

Застройщиком объекта является ООО «Управляющая компания «Лигр». Гостиница включает 13 этажей, 260 помещений и парковку на 35 автомобилей.

По данным сайта «наш.дом.рф», распроданность нежилых помещений «NOVA-апарт» составляет 32 %. Выдача ключей запланирована на конец сентября 2024 года. Средняя цена за квадратный метр составляет 133 606 рублей.

Согласно информации на Rusprofile.ru, ООО «УК «Лигр», специализирующееся на управлении недвижимым имуществом, зарегистрировано в Новосибирске в ноябре 2011 года. С 30 мая 2018 года управляющей организацией является ООО «Элтеминвест», исполнительным директором которого является бывший депутат Госдумы от КПРФ Александр Абалаков.

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