В Новосибирске рассказали, когда закончат ремонт моста на Трикотажной

В Новосибирске завершается ремонт путепровода на улице Трикотажная, который начали в сентябре 2023 года.

По данным мэрии, работы планируется завершить к середине июня текущего года. В рамках контракта с ООО «Батал» предусмотрена замена барьерного ограждения на мосту и подходах, а также ремонт проезжей части с устройством защитного слоя из гидрофобного бетона и замена деформационных швов.

На данный момент подрядчику осталось уложить асфальтобетонное покрытие по одной полосе, установить барьерное ограждение с правой стороны моста и оформить деформационные швы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открылась гостиница бывшего депутата Госдумы.