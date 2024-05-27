В Новосибирске рассказали, когда закончат ремонт моста на Трикотажной

В Новосибирске завершается ремонт путепровода на улице Трикотажная, который начали в сентябре 2023 года.
По данным мэрии, работы планируется завершить к середине июня текущего года. В рамках контракта с ООО «Батал» предусмотрена замена барьерного ограждения на мосту и подходах, а также ремонт проезжей части с устройством защитного слоя из гидрофобного бетона и замена деформационных швов.
На данный момент подрядчику осталось уложить асфальтобетонное покрытие по одной полосе, установить барьерное ограждение с правой стороны моста и оформить деформационные швы.
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