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общество

В Новосибирске самолет отменил взлет из-за открытой двери

Фото: Pexels.com

Экипаж принял решение немедленно прервать взлет.

В новосибирском аэропорту Толмачево произошел инцидент с самолетом авиакомпании S7. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Вечером 26 мая в 20:39 по московскому времени, когда самолет уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, сработала индикация открытой двери.

Экипаж воздушного судна, соблюдая инструкции безопасности, принял решение немедленно прервать взлет и вернуться на стоянку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске самолет не смог приземлиться с первого раза из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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