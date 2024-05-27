В Новосибирске самолет отменил взлет из-за открытой двери

Экипаж принял решение немедленно прервать взлет.

В новосибирском аэропорту Толмачево произошел инцидент с самолетом авиакомпании S7. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Вечером 26 мая в 20:39 по московскому времени, когда самолет уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, сработала индикация открытой двери.

Экипаж воздушного судна, соблюдая инструкции безопасности, принял решение немедленно прервать взлет и вернуться на стоянку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске самолет не смог приземлиться с первого раза из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.