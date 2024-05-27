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общество проиcшествия

В Новосибирске школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

В Новосибирске школьника удалили с ЕГЭ по литературе за использование шпаргалки.

Как сообщила министр образования Новосибирской области, в региональном центре одного школьника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки.

По ее словам, государственная итоговая аттестация проходит в обычном режиме. Удаленные досрочно по неуважительной причине отсутствуют.

Однако один из учеников, который сдавал ЕГЭ по литературе, был удален с экзамена за использование шпаргалки.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали правила проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.

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Нина Раневская
Журналист

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