В Новосибирске школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки

В Новосибирске школьника удалили с ЕГЭ по литературе за использование шпаргалки.

Как сообщила министр образования Новосибирской области, в региональном центре одного школьника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки.

По ее словам, государственная итоговая аттестация проходит в обычном режиме. Удаленные досрочно по неуважительной причине отсутствуют.

Однако один из учеников, который сдавал ЕГЭ по литературе, был удален с экзамена за использование шпаргалки.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали правила проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.