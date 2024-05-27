В Новосибирске заменят освещение на трех проспектах в Академгородке

Мэрия Новосибирска, исходя из указаний губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, начала подготовку к модернизации линий наружного освещения в Академгородке.

Этот проект включает замену старых опор и светильников на светодиодные. Об этом пишет «Академ.Инфо».

Заказчиком работ является МБУ «ГЦОДД». Проектную организацию ООО «БердскСтройПроект» выбрали по результатам конкурса.

Планируется завершить проектные работы к 27 мая и начать строительство до 25 декабря 2024 года. Проектирование работ по проспекту Лаврентьева возложено на МКУ «УДС».

Ранее губернатор Травников заявил, что рабочих из Минска хотят привлечь к строительству метро в Новосибирске.