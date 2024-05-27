Губернатор Травников заявил, что рабочих из Минска хотят привлечь к строительству метро в Новосибирске

По словам губернатора, у местных проектировщиков нет нужных компетенций.

Белорусских специалистов могут привлечь к проектированию и строительству метро в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников изданию «Sputnik Беларусь».

Власти выделили более миллиарда рублей на проектирование подземки, продление линий, строительство новых станций и депо. Губернатор отметил, что местным проектировщикам не хватает необходимых компетенций, поэтому рассматривается возможность сотрудничества с профессионалами из Минска.

Травников также обсудил этот вопрос с премьер-министром Беларуси.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда закончат ремонт моста на Трикотажной.