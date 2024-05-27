В Новосибирске завели административные дела после падения стрелы башенного крана

В прокуратуре Новосибирска рассказали об итогах проверки по факту падения стрелы башенного крана рядом с детским садом «Калейдоскоп» на улице Рельефной, 102/2 к4.

Инцидент произошел 25 апреля, когда стрела крана оторвалась и упала на строительную площадку. Никто не пострадал.

Прокуратура Ленинского района совместно с Ростехнадзором и Роспотребнадзором провела проверку. Установлено, что причиной инцидента стало несоблюдение должностных и технических инструкций при демонтаже башенного крана.

Кран был демонтирован. Стройка продолжается с использованием одного башенного крана, который установлен на безопасном расстоянии от детского сада в соответствии с законодательством.

На строительной площадке также выявлены нарушения градостроительного законодательства, законодательства о промышленной безопасности и охране труда. В отношении застройщика, технического заказчика, подрядчика и их сотрудников возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Руководителям внесены представления об устранении нарушений.

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