В Новосибирской области мужчина скончался от прямого столкновения с поездом

На остановочной платформе Камышенская электропоезд сбил пешехода.

По данным транспортной полиции Сибири, мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия.

Водитель электропоезда не смог остановиться вовремя после обнаружения пешехода на путях, несмотря на экстренное торможение.

Почему мужчина оказался на железнодорожных путях на данный момент неизвестно. Правоохарнители проводят расследование.

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