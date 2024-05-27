Жители Новосибирска массово начали собирать лук-слизун

В мае жители Новосибирска массово начали собирать лук.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на грибника, жителя Искитимского района Константина Зеленцова, у лука-слизуна есть множество полезных свойств и его можно есть не только взрослым, но и детям, так как лук не раздражает слизистую желудка.

В конце месяца новосибирцы начали активно ездить в лес за данным видом лука. Кандидат биологических наук Алексей Яновский также добавил, рассказав, как внешне выглядит лук-слизун.

«Этот лук по внешнему виду не похож на привычный лук. Листья у него плоские. И без полости внутри. По вкусу он вполне съедобный. Название связано с тем, что на изломе листа выделяется густой липкий сок. Этот лук хорошо растет и на огороде», — рассказал он.

Напомним, что в новосибирских лесах нашли первые подберезовики.