Жителям Новосибирска рассказали, как бороться с аллергией на цветение

Кандидат наук и главный аллерголог-иммунолог регионального Минздрава Дарья Дёмина поделилась с жителями Новосибирска советами по борьбе с аллергией на цветение растений.

Она выделила три основных этапа цветения: деревьев (май-середина июня), злаковых трав (с середины июня до конца июля) и сорных трав (конец июля-сентябрь).

По мнению специалиста, людям с аллергией следует избегать прогулок в лесах и парках, особенно в сухую жаркую погоду. Домашние окна лучше держать закрытыми и проветривать помещение вечером, а также можно использовать влажную марлю на окнах. Рекомендуется проводить влажную уборку дважды в день, уделяя особое внимание подоконникам.

После возвращения домой рекомендуется умыться, прополоскать горло, промыть нос и, при возможности, помыть голову. Лечение аллергии требует консультации специалиста.

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