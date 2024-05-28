Девушки из Новосибирска рассказали, куда хотят пойти на первое свидание

Куда пойти на первое свидание: рассказали жительницы Новосибирска.

По результатам опроса, который провели дейтинг-сервис Мамба и образовательное пространство Дом полимеров на ВДНХ, стало известно, какое место является наиболее привлекательным для посещения на первое свидания. Об этом рассказали девушки из Новосибирска.

На первом месте стоит ресторан — за этот ответ проголосовало 70% девушек, прогулка по парку — 61%, приглашение в театр – 52% и поход на выставку – 42%.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что стилист из Новосибирска рассказала, как выбрать наряд на выпускной.