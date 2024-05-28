Два человека скончались при пожаре на улице Ленинградской в Новосибирске

Пожар произошел в частном секторе: выгорели два дома, площадь возгорания — 295 метров квадратных.

Вечер понедельника, 27 мая обернулся для жителей Октябрьского района трагедией: выгорели два частных дома, расположенных по улице Ленинградская. В пресс-службе МЧС подчеркивают, что звонок о возгорании на пульт диспетчера раздался в 23:00, огнеборцы экстренно выехали на место.

Один из домов жилой, другой — нежилой. В ходе разведки нежилого дома был обнаружен один погибший. Параллельно сотрудники МЧС разбирали завалы во втором доме, там было найдено тело второго пострадавшего, который также погиб при пожаре.

Общая площадь пожара составила 295 квадратных метров.

Говорить о причине пожара сейчас рано, следователи занимаются данным вопросом. Им необходимо выяснить все обстоятельства.