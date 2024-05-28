сегодня
28 мая, 21:55
пробки
2/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня
28 мая, 21:55
пробки
2/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня 20:00
общество

Глава СК потребовал доклад об общежитии для мигрантов в Новосибирске

Фото: Следственный комитет РФ

Руководитель потребовал доклад о скандальной ситуации.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на пятиэтажное общежитие в Октябрьском районе, в которое заселили мигрантов.

Он запросил доклад о текущей ситуации после жалоб местных жителей на изменения, произошедшие в здании. Ранее здесь проживали русские семьи. Однако после здание превратили в хостел для мигрантов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске азербайджанцы скорбят о застреленном полицейским Векиле Абдуллаеве.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в