Глава СК потребовал доклад об общежитии для мигрантов в Новосибирске

Руководитель потребовал доклад о скандальной ситуации.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на пятиэтажное общежитие в Октябрьском районе, в которое заселили мигрантов.

Он запросил доклад о текущей ситуации после жалоб местных жителей на изменения, произошедшие в здании. Ранее здесь проживали русские семьи. Однако после здание превратили в хостел для мигрантов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске азербайджанцы скорбят о застреленном полицейским Векиле Абдуллаеве.