В Новосибирске азербайджанцы скорбят о застреленном полицейским Векиле Абдуллаеве

28 мая – очередная годовщина со дня гибели 19-летнего парня из Азербайджана Векила Абдуллаева. Молодого человека застрелил автоинспектор Александр Гусев.

Прошло ровно три года с тех пор, как инспектор ДПС Александр Гусев сделал роковой выстрел, который эхом раздался в обществе. В 2021 году в Мошковском районе неповиновение полиции закончилось смертью 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева.

Автоинспектора Гусева почти сразу задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако против этого выступила общественность, тогда ему изменили меру на домашний арест.

После этого митинги и петиции начали писать представители азербайджанской диаспоры. Они заявили о ксенофобии. Автопробег по этому поводу прошёл сразу в двух городах – Новосибирске и Баку.

«Что мой сын сделал, чтобы смерть заслужить? — не раз задавал риторический вопрос отец погибшего парня Ягуб Абдуллаев.

— Он как миллион представителей молодёжи нашей работал, ездил, веселился, с друзьями общался, со своей девушкой гулял. Столько планов у него было, а теперь вся жизнь осталась в мечтах. У людей как будто детей нет, которые пишут про сына, что он "заслужил". Чем он заслужил смерть? Что он сделал?»

Также на скамье подсудимых оказались и друзья погибшего Векила — Илькин Исмаилов, Руслан Курбанов и Турал Курбанов. На Александра Гусева возбудили уголовное дело по статье 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ. Впрочем, следователи так и не доказали вины полицейского.

Сегодня 28 мая друзья и близкие вспоминают погибшего Векила Абдуллаева. Странное совпадение, но сегодня же национально-культурная автономия отмечает День независимости Азербайджана.