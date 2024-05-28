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общество

Глава СК взял под контроль строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Александр Бастрыкин взял под контроль строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске.

По данным пресс-службы следственного комитета России по Новосибирской области, в регионе проводится процессуальная проверка по факту нарушения прав жителей Октябрьского района при строительстве многоквартирных жилых зданий.

Уточняется, что местные жители обеспокоены тем, что сейчас в жилом комплексе перегружены социальные объекты и не хватает мест в детских садах, школах и поликлиниках.

Напомним, что жители Новосибирска выступили против заселения мигрантов в общежитие.

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Валерия Митрохина
Журналист

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