Глава СК взял под контроль строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске

Александр Бастрыкин взял под контроль строительство ЖК «Римский квартал» в Новосибирске.

По данным пресс-службы следственного комитета России по Новосибирской области, в регионе проводится процессуальная проверка по факту нарушения прав жителей Октябрьского района при строительстве многоквартирных жилых зданий.

Уточняется, что местные жители обеспокоены тем, что сейчас в жилом комплексе перегружены социальные объекты и не хватает мест в детских садах, школах и поликлиниках.

Напомним, что жители Новосибирска выступили против заселения мигрантов в общежитие.