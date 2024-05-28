«Как-будто папа ногами лупил»: психолог Степанова проанализировала характер новосибирца Кологривого

Популярный психолог Вероника Степанова провела анализ характера новосибирского актера Никиты Кологривого. Ее видео опубликовано на платформе «VK Видео».

Степанова отметила, что Кологривый обладает талантом, но его непростой характер мешает ему пробиться на вершины актерского мастерства. По ее мнению, актер не умеет налаживать необходимые знакомства и дружить с людьми, которые могли бы помочь ему в карьере.

Психолог также отметила сходство между Кологривым и молодым Владимиром Жириновским по манерам и темпераменту. Степанова считает, что Кологривого несправедливо отстранили от роли из-за его поведения, и это было ошибкой.

Степанова считает, что за внешней безбашенностью Кологривый скрывает эгоизм, чувствительность и мнительность. У него сложный характер и проблемы с верностью в отношениях с женщинами.

«Как-будто папа ногами лупил, как-будто стульями били жестоко. Первое ощущение было: «Господи, какой-то душевнобольной человек». В нём есть какая-то жертвенная социопатская надломленность, интернатская», — сказала психолог.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фанаты преследуют новосибирского звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого в Саратове.