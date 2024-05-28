Мигранты нападают на детей в Новосибирске — следователи взяли инцидент на контроль

Несколько детей стали жертвами подростков-мигрантов.

Шесть детей, проживающих в одном из домов в МЖК Восточный (рядом с Гусинобродским шоссе), стали жертвами подростков детей мигрантов. Так написали в соцстях родители жертв-подростков. Со слов родителей все произошло 24 мая в одном из дворов. К их детям, которых было шесть человек, подошли подростки-мигранты. Сначала подошел один парень, он пытался выманить деньги. Один из детей «отсыпал мелочи», чтобы навязчивый юноша ушел.

Далее дети разделись на 2 группы по три человека. Первая тройка не смогла далеко уйти, они вновь встретились с тем подростком-мигрантом уже у магазина.

На попытку пройти мимо, азиат жёстко толкнул мальчика в плечо и не дал пройти, после чего к нему подошли ещё трое детей нерусской национальности.

Вторая тройка ребят бросилась в бассейн, часть мигрантов стала их преследовать. В бассейне помощь спасающимся детям оказала администратор. Детей из учреждения забрали родители. Ситуацию придали огласке. 28 мая новосибирские следователи сообщили, что дело в работе.

«По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка», —сообщают в СК РФ по НСО.