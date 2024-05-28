Новосибирские следователи СК проводят проверку по факту смерти двух человек, погибших при пожаре в Октябрьском районе

Двое сибиряков погибли, общая площадь пожара составила 295 квадратных метров.

Страшный пожар произошел около 23 часов вечера 27 мая в Октябрьском районе Новосибирска. Очевидцы экстренно вызвали сотрудников МЧС и скорой помощи. Пожарные и медики прибыли на место в считанные минуты. Перед сотрудниками МЧС предстояла непростая задача – потушить площадь 295 квадратных метров. На место стало ясно, что загорелись две постройки – одна из них жилой дом, вторая – нежилое помещение. Под завалами были обнаружены двое человек, без признаков жизни, медики уже были бессильны.

По данному факту следователи СО по Октябрьскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку.

Жители многоэтажных домов, расположенных рядом, отмечают, что не слышали каких-либо хлопков, многие в это время уже спали. Только на утро из окна увидели обгоревшие деревянные постройки.

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.