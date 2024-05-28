Новосибирский биолог рассказал, как спасти рассаду от заморозков

На минувших выходных по Новосибирской области наблюдались сильные заморозки.

Это вызвало беспокойство среди местных жителей из-за возможных последствий для урожая. Дачник и кандидат биологических наук Алексей Яновский поделился с VN.ru рядом советов по защите рассады от неблагоприятных погодных условий.

Яновский отметил, что рассаду томатов, перцев, огурцов и кабачков лучше не высаживать в открытый грунт до середины июня из-за риска заморозков. Даже при выращивании в теплицах растения нуждаются в дополнительной защите, например, агрилом, особенно в случае прогноза низких температур.

Дачник также поделился методами временного укрытия рассады во время заморозков, упомянув использование пятилитровых бутылок без дна или агрила. Некоторые опытные дачники прибегают к накрытию рассады агрилом над установленными дугами.

Он также отметил, что при слабых заморозках полезно проводить обильный вечерний полив. Влажная почва способствует сохранению тепла, что может помочь предотвратить заморозки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский госуниверситет получит на год раньше деньги для строительства кампуса.