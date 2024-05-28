Новосибирский госуниверситет получит на год раньше деньги для строительства кампуса

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, объявил о перераспределении бюджетных средств на текущий финансовый год и плановый период.

Согласно решению Комиссии Федерального Собрания РФ, 64,8 миллиона рублей будет перенесено с 2025 года на 2024 год для ускорения строительства кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).

Кампус мирового уровня, строящийся по национальному проекту «Наука и университеты» по поручению президента РФ, включает новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ. Первая очередь кампуса общей площадью 38 тысяч квадратных метров будет готова к приему студентов уже с 1 сентября 2024 года.

Новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ обеспечат расширенные возможности для обучения, творчества и активного отдыха студентов, а также широкий доступ школьников региона к образовательным мероприятиям. Эти меры входят в рамки национальных проектов, направленных на развитие образования и науки в России до 2030 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученица лицея Новосибирска создала карту лишайников и мхов Прибайкальского нацпарка.