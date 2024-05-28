Ученица лицея Новосибирска создала карту лишайников и мхов Прибайкальского нацпарка

Девочка привезла домой 152 экземпляра разных растений.

Ученица новосибирского лицея № 130 Ольга Вронская создала интерактивную карту лишайников и мхов Прибайкальского национального парка. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского филиала Русского географического общества.

Во время путешествия по западному побережью Байкала вместе с членами семьи, Ольга отметила на карте 20 мест с описанием встреченных растений. Она также собрала 152 экземпляра различных растений и передала их специалистам лаборатории Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

После анализа ученые определили 28 родов лишайников и два семейства мхов, включая редкие виды, занесенные в Красные книги регионов России.

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