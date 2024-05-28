В Новосибирской области более 800 человек с ограниченными возможностями нашли работу

С начала 2024 года в Новосибирской области 814 человек с ограниченными возможностями нашли работу.

Всего в области проживает 61,7 тысячи людей с инвалидностью, из которых 21 тысяча уже имеют работу.

Региональные власти создали более 10 тысяч квотируемых рабочих мест, и чаще всего новосибирцы с ограниченными возможностями выбирают профессии бухгалтера, грузчика, дворника, диспетчера, секретаря, кладовщика и медсестры.

Люди с инвалидностью могут получить нужную профессию, принимая участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Октябрьский мост отремонтировали почти на половину.