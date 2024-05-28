В Новосибирске Октябрьский мост отремонтировали почти на половину

В Новосибирске идет капитальный ремонт Октябрьского моста, который был построен еще в 1955 году.

Мэр города Максим Кудрявцев заявил, что работы идут согласно графику. Уже выполнено около половины объема работ. Окончание ремонта запланировано на ноябрь текущего года и находится под особым контролем.

Основной упор делается на расширение тротуара для пешеходов. Также меняются опоры освещения, контактная сеть, перильное и барьерное ограждения. Работы проводятся параллельно и не полностью перекрывают движение транспорта. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика моста, включая точную замену чугунных секций ограждения с применением современных технологий.

Общая стоимость ремонта составляет 2,247 миллиарда рублей. Для ускорения работ привлечены дополнительные подрядные организации. Планируется, что к концу октября мост будет полностью открыт для транспорта, а в ноябре объект будет сдан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы смогут увидеть взрыв новой звезды, который происходит раз в 80 лет.