Татуировщица из Новосибирска снялась в шоу «Богиня свиданий»

Проект можно увидеть на телеканале «Суббота!».

Жители Новосибирска нередко становятся героями различных ТВ-проектов: пришла минута славы 23-летней тату-мастера из Новосибирска Александры Ржевской. Девушка прошла кастинг, теперь можно будет увидеть ее на экране. Стоит напомнить, что участие сибирячка примет вместе с двумя конкурентками. Концепция шоу заключается в том, что три девушки должны организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Кто будет ярче, точнее и интересней, тот и победит.

Если у Александры получится очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу. В жюри сидят трое известных блогеров: Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

Посмотреть выпуск можно будет 28 мая в 21:00 на телеканале «Суббота!».