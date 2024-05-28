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общество

Татуировщица из Новосибирска снялась в шоу «Богиня свиданий»

Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»

Проект можно увидеть на телеканале «Суббота!».

Жители Новосибирска нередко становятся героями различных ТВ-проектов: пришла минута славы 23-летней тату-мастера из Новосибирска Александры Ржевской. Девушка прошла кастинг, теперь можно будет увидеть ее на экране. Стоит напомнить, что участие сибирячка примет вместе с двумя конкурентками. Концепция шоу заключается в том, что три девушки должны организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Кто будет ярче, точнее и интересней, тот и победит.

Если у Александры получится очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу. В жюри сидят трое известных блогеров: Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

Посмотреть выпуск можно будет 28 мая в 21:00 на телеканале «Суббота!».

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Дарья Лапина
Журналист

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