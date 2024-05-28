Трое 18-летних новосибирцев угнали и сожгли ВАЗ-2106

Машина не подлежит восстановлению.

Один из автовладельцев Советского района лишился старенького ВАЗ-2106 – трое 18-летних молодых людей угнали автомобиль и отправились в мини-путешествие. «Заезд» на краденной «шестерке» продлился недолго, добрались парни до Новосибирского района.

В какой-то момент они решили избавиться от автомобиля и сжечь его, через считанные минуты авто вспыхнуло... В пресс-службе ГИБДД пояснили, что инцидент произошел 25 мая. По горячим следам удалось найти подозреваемых: они задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Исходя из фотографий автомобиля, ремонту транспортное средство не подлежит.