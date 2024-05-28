сегодня
28 мая, 12:11
пробки
5/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 88.68 | eur 96.30
сегодня
28 мая, 12:11
пробки
5/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 88.68 | eur 96.30
сегодня 10:55
проиcшествия

Трое 18-летних новосибирцев угнали и сожгли ВАЗ-2106

Фото: ГИБДД НСО

Машина не подлежит восстановлению.

Один из автовладельцев Советского района лишился старенького ВАЗ-2106 – трое 18-летних молодых людей угнали автомобиль и отправились в мини-путешествие. «Заезд» на краденной «шестерке» продлился недолго, добрались парни до Новосибирского района.

В какой-то момент они решили избавиться от автомобиля и сжечь его, через считанные минуты авто вспыхнуло... В пресс-службе ГИБДД пояснили, что инцидент произошел 25 мая. По горячим следам удалось найти подозреваемых: они задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Исходя из фотографий автомобиля, ремонту транспортное средство не подлежит.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в