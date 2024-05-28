В администрации Искитима объяснили исчезновение ручек с водоколонок

На прошлой неделе жители города Искитим Новосибирской области пожаловались на исчезновение ручек с водопроводных колонок. При этом у местных жителей нет воды и дома. В администрации объяснили, почему было принято такое решение, и куда делись ручки.

В середине мая ручки с колонок исчезли в целом микрорайоне Искитима. Стоит отметить, что в Заречном микрорайоне нет центрального водоснабжения. В результате даже без возможности попить остались обитатели домов на четырёх улицах Известковых, Правобережной, Пролетарской, Тельмана и Клары Цеткин.

«Не организован подвоз воды, в связи с чем главе города было вынесено представление прокуратуры, – рассказывал Сиб.фм руководитель некоммерческой организации «ЖКХ Контроль. Сибирь» Артём Фролов. – Однако администрация пошла дальше и лишила жителей последнего шанса на питьевую воду. С уличных колонок пропали ручки, и набрать воды не представляется возможным».

Сиб.фм попытался разобраться: куда делись ручки с колонок, и почему местных жителей оставили без воды. Если кратко, суть такая: бесплатно никого поить не будут.

«Нормами федерального законодательства о водоснабжении и водоотведении установлено, что холодное водоснабжение относится к регулируемым видам деятельности и осуществляется на основании установленных тарифов, то есть не предполагает безвозмездного оказания услуги, — сказано в сообщении заместителя главы администрации Искитима Константина Сеничева.

– Поэтому с 2018 года по настоящее время предприятие водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Водоканал» проводит инвентаризацию абонентов, вследствие чего ручки водопроводных колонок были демонтированы. Индивидуальные ручки от колонок переданы владельцам жилых домов, с которыми заключены договоры на водоснабжение, водозаборные колонки находятся в исправном состоянии».

Далее в ответе чиновника, видимо, местным жителям напоминают, что за воду надо платить, и называется сумма тарифа. В муниципалитете утверждают, что задолженности казённых предприятий перед ООО «Водоканал» нет.

Жителям же вышеперечисленных улиц Константин Сеничев предлагает обратиться в водоснабжающую организацию, заключить договор и получить ручку от злосчастной колонки.

«Подвоз питьевой воды осуществляется на основании заявки жителя о необходимости подвоза воды по месту жительства. Подвоз воды является регулируемым видом деятельности в сфере холодного водоснабжения, в связи с чем заявителю необходимо будет заключить договор на оказание услуг по подвозу воды и производить плату за её оказание в соответствии с установленным тарифом, — заключили в администрации.

– За истекший период 2024 года в адрес администрации не поступало заявок на подвоз воды».