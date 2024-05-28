В Новосибирске балерине НОВАТа подарили розу из осколков бойцы СВО

Розу из осколков подарили бойцы специальной военной операции балерине новосибирского театра.

Бойцы специальной военной операции передали для балерины Новосибирского академического театра оперы и балета Натальи Шокот розу, который местный кузнец изготовил из гильзы, осколков мин и снарядов.

Памятный подарок сделали в знак благодарности за то, что балерина совместно с балетной труппой НОВАТа почти полтора года передает нашим бойцам необходимые вещи и оказывает помощь на передовой и в госпиталях.

Напомним, что к 98-летнему Афанасию Кудояру из Ордынки Новосибирской области приехали сотрудники ФСБ в День пограничника.