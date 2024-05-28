В Новосибирске день рождения Пушкина отметят арт-проектом

6 июня на улице перед театром «Глобус» в Новосибирске пройдет арт-проект «Великие. Пушкин».

В рамках мероприятия будут представлены лучшие достижения творческих коллективов города, а также проведены тематические мастер-классы для жителей всех возрастов.

Мэрия города отмечает, что проект посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Организаторы ожидают широкое участие как молодежи, так и взрослых.

В рамках арт-проекта будет возможность посетить Пушкинский бал, принять участие в стихосложении и посетить различные мастер-классы. Также запланировано коллективное чтение романа в стихах «Евгений Онегин».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заблудившийся китайский турист пришёл на архитектурный субботник.