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проиcшествия

В Новосибирске девочка ворует в магазинах, пока родители отвлекают продавцов

Инцидент произошел в Кировском районе, владельцы бизнеса шокированы.

В паблике «Инцидент Новосибирск» появилась видеозапись: главная героиня совсем юная девочка, прилично выглядящая, но совершающая незаконные действия. Девочка засветилась на камеру в ТЦ «Забава», расположенном по адресу: Чистякова, 12.

Юная сибирячка подошла к одной из точек, якобы разглядывая что-то на прилавке. Никто из взрослых в камеру не попал, но интернет-пользователи сообщают, что они там были... Более того, они отвлекали продавца. Девочка тем временем незаметно похищала товар с витрины и прятала к себе в карман. Владельцы бизнеса в недоумении, они пытаются найти подростка, а интернет-пользователи призывают родителей девочки обратить внимание на данный эпизод.

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Дарья Лапина
Журналист

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