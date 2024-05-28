В Новосибирске девочка ворует в магазинах, пока родители отвлекают продавцов

Инцидент произошел в Кировском районе, владельцы бизнеса шокированы.

В паблике «Инцидент Новосибирск» появилась видеозапись: главная героиня совсем юная девочка, прилично выглядящая, но совершающая незаконные действия. Девочка засветилась на камеру в ТЦ «Забава», расположенном по адресу: Чистякова, 12.

Юная сибирячка подошла к одной из точек, якобы разглядывая что-то на прилавке. Никто из взрослых в камеру не попал, но интернет-пользователи сообщают, что они там были... Более того, они отвлекали продавца. Девочка тем временем незаметно похищала товар с витрины и прятала к себе в карман. Владельцы бизнеса в недоумении, они пытаются найти подростка, а интернет-пользователи призывают родителей девочки обратить внимание на данный эпизод.