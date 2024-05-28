В Новосибирске мошенники атакуют участников СВО

Мошенники начали использовать новый сценарий для обмана участников спецоперации и их близких в Новосибирске.

Они звонят бойцам или их родным и сообщают о штрафе в размере 195 тысяч рублей за нарушение дисциплины, якобы со счета военного.

Мошенники отправляют поддельный приказ Департамента финансового обеспечения Минобороны и рекомендуют перевести накопления на так называемые безопасные счета.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов рассказал об опасности этой схемы и отметил, что лучший способ остановить мошенников — прервать общение с ними. Он подчеркнул, что любые разговоры и переписки по поводу денег нужно сразу же прекращать, а также ни под каким предлогом нельзя переводить свои сбережения на неизвестные счета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мошенников с «Пушкинской картой».