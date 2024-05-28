В Новосибирске опубликовали список худших детских лагерей

АиФ-Новосибирск опубликовал рейтинг детских лагерей Новосибирской области, которые получили низкие оценки на сервисе 2ГИС.

В основном родители недовольны отношением вожатых к детям и качеством питания.

Завьяловский

Детский оздоровительный лагерь «Завьяловский» в селе Завьялово Искитимского района получил самую низкую оценку — 2,6 звезды. Отзывы на 2ГИС указывают на проблемы с холодными корпусами и ограниченным доступом к розеткам. Один из подростков отметил, что розетки включались только во время сна, а вода была почти всегда холодной.

Дельфин

Оздоровительный лагерь «Дельфин» в Бердске получил оценку 3,3 звезды. Родители жалуются на вожатых, которые кричат на детей, и на антисанитарные условия проживания. По отзывам, детям часто не хватает времени на еду, а условия проживания неудовлетворительны.

Кировский

Детский оздоровительный центр «Кировский» в поселке Сосновка Искитимского района также получил 3,3 звезды. По отзывам, в лагере антисанитарные условия, детям разрешают мыться лишь 1-2 раза в неделю, а туалеты находятся на улице и не работают в корпусах.

Лесная республика

Детский оздоровительный лагерь «Лесная республика» в Заельцовском районе получил 3,4 звезды. Родители жалуются на плохое питание, грубое обращение со стороны вожатых и неудовлетворительные санитарные условия.

Звездный бриз

Детский оздоровительный лагерь «Звездный бриз» в Бердске получил 3,5 звезды. По отзывам, дети моются под холодной водой, питание оставляет желать лучшего, а администрация лагеря не берет на себя ответственность за пропажу ценных вещей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился рейтинг худших детских больниц по версии 2ГИС.