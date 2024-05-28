В Новосибирске приостановили строительство двух школ почти на три месяца

В Новосибирске на 90 дней приостановили строительство двух школ на улицах Спортивная и Николая Сотникова по решению Арбитражного суда.

Причиной являются выявленные сотрудниками Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области нарушения требований проектной документации. Нарушения затрагивают конструктивные особенности школ и могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.

Компания ООО СК «Столица Приволжья», занимающаяся строительством учреждений образования, была признана нарушителем.

Ей назначили административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 дней.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителей Новосибирска попросили помочь выбрать план благоустройства парка «Березовая роща».