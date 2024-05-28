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общество

Жителей Новосибирска попросили помочь выбрать план благоустройства парка «Березовая роща»

Фото: Дирекция городских парков Новосибирска

Дирекция городских парков Новосибирска запланировала благоустроить парк «Березовая роща» и готовит дизайн-проект.

Для его создания были привлечены жители города с помощью опросов.

Власти опубликовали опрос под названием «Каким должен быть парк «Березовая роща» в городе Новосибирск?». Вопросы касаются текущего состояния парка, его использования, а также предпочтений жителей относительно будущих активностей и улучшений в парке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске день рождения Пушкина отметят арт-проектом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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