В Новосибирске рассказали, что люди могут вернуть отопление

В Новосибирске СГК готова рассмотреть заявки на подключение домов к отоплению в течение одного рабочего дня.

Пресс-служба компании отметила, что не во всех случаях возможно вернуть отопление из-за текущих гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплосетях.

Кроме того, до конца мая ожидаются низкие температуры.

По прогнозам, ночью 30 мая температура может опуститься до +1...+3 градусов в городе, а в некоторых районах даже до -2 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Искитима объяснили исчезновение ручек с водоколонок.