сегодня
28 мая, 21:56
пробки
2/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня
28 мая, 21:56
пробки
2/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 88.43 | eur 96.23
сегодня 20:40
общество

В Новосибирске рассказали, что люди могут вернуть отопление

Фото: Pexels.com

В Новосибирске СГК готова рассмотреть заявки на подключение домов к отоплению в течение одного рабочего дня.

Пресс-служба компании отметила, что не во всех случаях возможно вернуть отопление из-за текущих гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплосетях.

Кроме того, до конца мая ожидаются низкие температуры.

По прогнозам, ночью 30 мая температура может опуститься до +1...+3 градусов в городе, а в некоторых районах даже до -2 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Искитима объяснили исчезновение ручек с водоколонок.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в