В Новосибирске ученые выяснили, как дефекты генов влияют на работу сосудов

Как дефекты генов влияют на работу сосудов: рассказали ученые из Новосибирска.

По данным информационного агентства ТАСС, которое ссылается на пресс-службу Института цитологии и генетики СО РАН, специалисты лаборатории эпигенетики развития выяснили, что дефекты гена рецепторов липопротеинов низкой плотности приводят к нарушениям работы кровеносных сосудов.

По словам старшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН, кандидата биологических наук Ирины Захаровой, ученые изучили влияние данного гена на клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и “доказали, что нарушения в работе гена рецепторов ЛПНП сами по себе негативно влияют на клетки сосудов”.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые предлагают добывать редкие металлы из подземных рассолов.