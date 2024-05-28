В Новосибирске в Хилокском районе закрыли нелегальные кафе мигрантов

В Хилокском микрорайоне Новосибирска закрыли несколько нелегальных точек общественного питания.
Это произошло после удовлетворения судом ходатайства мэрии о запрете использования самовольных построек, где предоставляются услуги, не соответствующие стандартам безопасности.
Сотрудник ФССП провел операцию по опечатыванию этих нелегальных объектов. Об этом сообщает прокуратура региона.
Надзорные мероприятия в этом районе будут продолжены.
Ранее Сиб.фм сообщал, что мигранты нападают на детей в Новосибирске. Следователи взяли инцидент на контроль.