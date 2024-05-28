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общество

В Новосибирске в Хилокском районе закрыли нелегальные кафе мигрантов

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Хилокском микрорайоне Новосибирска закрыли несколько нелегальных точек общественного питания.

Это произошло после удовлетворения судом ходатайства мэрии о запрете использования самовольных построек, где предоставляются услуги, не соответствующие стандартам безопасности.

Сотрудник ФССП провел операцию по опечатыванию этих нелегальных объектов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Надзорные мероприятия в этом районе будут продолжены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мигранты нападают на детей в Новосибирске. Следователи взяли инцидент на контроль.

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Игорь Кириченко
Журналист

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